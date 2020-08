Jago Geerts nadert in MX2 tot op acht punten van WK-leider Vialle na zege in Letland

Jago Geerts (Yamaha) heeft vanmiddag in het Letse Kegums de Grote Prijs van Riga gewonnen in de MX2-categorie. De 20-jarige Antwerpenaar won beide reeksen van de vierde manche in het WK motorcross. Geerts nadert zo in de WK-stand tot op acht punten van de Franse koploper Tom Vialle (KTM).

Na zijn duidelijke zege in de eerste reeks mocht Geerts ook in de tweede reeks vieren. Het podium werd opnieuw vervolledigd door de Kawasaki’s van de Nederlander Roan van de Moosdijk en de Fransman Mathys Boisrame. Vialle moest in de twee reeksen telkens tevreden zijn met de vierde plaats.

Voor Geerts was het zijn tweede overwinning in de MX2-categorie. Eerder dit seizoen won hij de eerste WK-manche in Groot-Brittannië.

Cyril Genot (Yamaha) werd 11de in de GP. Nathan Renkens (KTM), die in de eerste reeks vroegtijdig moest stoppen met knieproblemen, is terug te vinden op de 34ste en laatste stek.

Met 162 punten komt Geerts tot op acht punten van Tom Vialle (170 ptn) in de WK-stand. Genot is 16de met 39 punten, Renkens 28ste met acht punten. (belga)