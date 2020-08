De sportkledingtrends van 2020: tie dye, oranje en korte trainingsjasjes

Stylight, een modezoekmachine met twaalf miljoen gebruikers, heeft zijn trendrapport rond sportkleding klaar. Daarin tekenen zich enkele opvallende fenomenen af, maar volgens Stylight staat alvast één ding vast: “2020 is het jaar dat sportswear definitief veranderde.”

2020 is nu al in veel opzichten een bijzonder jaar en dat geldt evenzeer voor de modesector. Hoewel heel wat modehuizen en labels slechte cijfers moeten voorleggen door de crisis, doet sportkleding het beter dan ooit. Niet alleen omdat we thuis vaker in onze trainingsbroek kunnen rondlopen, maar ook omdat we tijdens de lockdown meer zijn gaan sporten. Zo wordt volgens modezoekmachine Stylight 300 procent keer vaker de zoekterm yoga ingetikt, 41 procent keer meer joggen en 18 procent meer wandelen.

Maar Stylight kon ook nog enkele meer specifieke details in een rapport gieten. Het gaat om vier fenomenen die trending zijn. Zo zijn retromerken hot en werd daar online 236 procent vaker naar gezocht. Denk daarbij aan merken die in de jaren negentig hip waren zoals Fila, Ellesse en Champion, maar ook aan sneakers van pakweg Diadora.

Foto: Stylight

Een tweede trend die ze konden ontwaren, draait volledig rond kleur, meer bepaald tangerine of mandarijnoranje. Pantone schoof de kleur Tangerine Tango in 2012 nog naar voren als trendkleur van het jaar, maar dat liet duidelijk eventjes op zich wachten. Er werd in 2020 elk geval 435 procent keer meer naar gezocht.

Foto: Stylight

Als derde trend komt tie dye of batik uit de bus. Die was al een tijdje populair bij gewone kleding en heeft nu ook zijn weg gevonden naar sportswear (+ 1.000 procent). En het beste nieuws? Je kunt daarmee eenvoudigweg thuis zelf aan de slag gaan.

Foto: Stylight

En als laatste zag Stylight ook een enorme stijging (+ 619 procent) van de zoektocht naar korte trainingsjasjes. Een crop top als het ware, maar dan in de vorm van een jasje, vaak in nylon. Heel wat sportmerken pakken er tegenwoordig mee uit.