Eind juli kwam Mieke Docx zwaar ten val in een afdaling tijdens de Durango-Durango, een koers in Spanje. Van het ongeval zelf herinnert de renster van Doltcini - Van Eyck Sport zich niets meer. Maar amper twee weken later fietste ze opnieuw tegen hoge snelheid een berg af.

De getuigenis van Docx, een week na haar doodsmak, was bijzonder moedig. “Waar ben ik? In paniek kijk ik om me heen en zoek ik naar bekende gezichten. Wat is er gebeurd? Ik probeer mijn herinneringen ...