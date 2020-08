Looienaar Quinten Hermans is tijdens de openingsetappe van het Critérium du Dauphiné onzacht in aanraking gekomen met de aardkorst. De veld/wegrenner van Circus-Wanty Gobert maakte deel uit van de kopgroep toen hij samen met Brent Van Moer (Lotto Soudal) ten val kwam in de afdaling van de Côte de Courreau (3de categorie) en reed zelfs virtueel in de bollentrui.