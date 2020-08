Voormalig wielrenner Michel Van Aerde is dinsdag op 86-jarige leeftijd overleden. Hij stierf in het Oost-Vlaamse Burst omringd door zijn familie.

Van Aerde werd in 1961 Belgisch op de kampioen op de weg in Ertvelde. Dat jaar won hij ook, net als in 1960, een etappe in de Ronde van Frankrijk.

Op zijn erelijst prijken ...