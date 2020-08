Feestzalen met de handen in het haar: Limburgers trekken massaal naar Nederland

Genk -

En ook de Limburgse feestzalen stevenen af op een bloedrood jaar. Dat ziet ook Ismaïl Duman, eigenaar van restaurant, feestzaal en traiteur Anatolia in Genk. Hij mag al maanden geen feesten meer organiseren en tot overmaat van ramp ziet hij dat steeds meer mensen hun feest niet meer uitstellen naar een latere datum, maar schrappen om het vlak over de grens in Nederland wel te laten doorgaan. Want daar zijn de regels veel soepeler dan hier. En dat is de doodsteek voor de sector zegt Duman. Hij hoopt dat de coronaregels in België ook snel aangepast worden.