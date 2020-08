Prada en Adidas werken voor tweede keer samen aan sneaker

Toen Prada en Adidas vorig jaar aankondigden dat ze zouden samenwerken aan een sneaker, kwam dat als een donderslag bij heldere hemel. Maar het moet blijkbaar meegevallen zijn, want het Italiaanse modehuis en de Duitse sportgigant wagen zich aan een tweede ronde.

Prada en Adidas brachten in december vorig jaar samen een Superstar-sneaker en een handtas uit waar telkens maar zevenhonderd exemplaren beschikbaar van waren. Die waren in een mum van tijd uitverkocht, maar het heeft er alles van weg dat er nu een tweede samenwerking op komst is. Veel is daar echter nog niet over bekend, op enkele foto’s op sociale media na.

Uit die eerste beelden blijkt dat dit keer niet voor een sneakermodel van Adidas werd gekozen, maar wel voor eentje van Prada, meer bepaald de America’s Cup. Die witte schoen heeft een doorzichtige bovenlaag meegekregen, en het rode Linea Rossa-logo van het Italiaanse modehuis prijkt op de zool. Ook de andere details zijn afgewerkt in rood.