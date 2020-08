Al 127 doden bij poging om Zuid-Soedanezen te ontwapenen

Een poging van het Zuid-Soedanese leger om burgers te ontwapenen, zoals voorgeschreven in een vredesakkoord, heeft de voorbije dagen al minstens 127 mensenlevens geëist. Er raakten ook 32 mensen gewond bij de gevechten tussen soldaten en burgers. Die laatsten weigeren hun wapens op te geven. Dat meldt het leger woensdag.

Onder de doden zijn 82 burgers en 45 soldaten, zei legerwoordvoerder Lul Ruai Koang in een verklaring. De VN hadden het dinsdag nog over 70 doden. Een patrouille van de VN-vredesmissie is ter plaatse ...