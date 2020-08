Amerikaanse minister geeft China opnieuw veeg uit de pan bij bezoek aan Taiwan

De Amerikaanse minister van Volksgezondheid heeft woensdag een punt gezet achter zijn driedaagse bezoek aan Taiwan, maar niet zonder China nog even een veeg uit de pan te geven. Alex Azar had niets dan lof voor het succesvolle Taiwanese zorg- en gezondheidsbeleid dat uitblinkt in openheid en transparantie, wat volgens hem in schril contrast staat met het gedrag van de communisten in China gedurende deze pandemie.