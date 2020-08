Drie jaar cel gevraagd voor cannabisplantage in Nieuwerkerken

Binderveld / Kozen / Nieuwerkerken / Wijer -

Twee Grieken van 39 jaar riskeren elk drie jaar cel voor de uitbouw van een cannabisplantage in Nieuwerkerken. Op 11 maart 2020 trof de politie in een loods achter een woning in de Leemstraat 1.315 planten aan. Daarnaast vraagt het parket de verbeurdverklaring van een vermogensvoordeel van 147.360 euro.