“Exponentiële groei lijkt gebroken, maar er zijn belangrijke regionale verschillen”

“De exponentiële groei lijkt gebroken”, zei viroloog Steven Van Gucht van het gezondheidsinstituut Sciensano. “Er zijn wel belangrijke regionale verschillen.” De viroloog legde verder uit waarom de situatie nu vooral uitgelegd wordt aan de hand van besmettingscijfers, terwijl aan het begin van de crisis aangegeven werd dat de ziekenhuisopnames de belangrijkste indicator waren.

Van Gucht benadrukte dat er belangrijke regionale verschillen zijn. “In de provincies Antwerpen, Limburg en Luxemburg zien we dat de curves eerder in dalende lijn zijn. De grootste stijging zien we momenteel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.” Daar is het weekgemiddelde toegenomen met 57 procent. “Dat is iets lager dan de week daarvoor, maar het blijft toch nog steeds zorgbarend. In de provincie Antwerpen, waar in totaal een derde van alle besmettingen plaatsvinden, zien we daarentegen een daling van drie procent.”

Als de toename in Brussel aanhoudt, gaan de experten er van uit dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in een tweetal weken het huidige niveau van de provincie Antwerpen zal bereiken. “In de overige provincies zien we momenteel stijgingen tussen de twintig en de vijftig procent op weekbasis. De sterkste toenames zien we in de provincies Luik en Oost-Vlaanderen waar elk zo"n 400 nieuwe gevallen per week worden geregistreerd.”

Hoog aantal dagopnames

Er werden gisteren 48 nieuwe ziekenhuisopnames geregistreerd, meldt Van Gucht. Elf daarvan in de provincie Antwerpen en twaalf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. "Dit is het hoogste aantal dagopnames sinds eind mei. Dit moet er ons aan doen herinneren dat het virus nog steeds gevaarlijk is. Ook al is het duidelijk dat we vandaag nog niet diezelfde ernstige toestanden zien zoals in maart en april."

"In de voorbije week stierven ook gemiddeld 3,7 per dag aan covid-19."

Besmettingscijfers vs. ziekenhuiscijfers

De viroloog legde verder uit waarom de situatie nu vooral uitgelegd wordt aan de hand van besmettingscijfers, terwijl aan het begin van de crisis aangegeven werd dat de ziekenhuisopnames de belangrijkste indicator waren. "We beschikken momenteel over een veel uitgebreidere testcapaciteit waardoor we een veel groter deel van de ijsberg kunnen blootleggen. Het opvolgen van die besmettingscijfers laat ons veel beter toe om vroegtijdig na te gaan hoe de situatie aan het evolueren is. Daarnaast blijven we natuurlijk ook de ziekenhuiscijfers opvolgen", gaf hij aan. "Dit blijft nog altijd de belangrijkste indicator om de gezondheidsimpact weer te geven. De ziekenhuiscijfers geven ons een antwoord op de vraag: “Waar staan we vandaag?”. De evolutie van de besmettingscijfers biedt eerder een antwoord op de vraag: “Waar staan we mogelijk binnen een maand?”

"Stijgende cijfers betekent dus niet noodzakelijk dat er zich vandaag al grote drama"s afspelen. Maar het is wel een wake-upcall om in te grijpen en te vermijden dat er zich in de toekomst opnieuw een overbelasting van het gezondheidssysteem zou kunnen voordoen."

Reproductiegetal

Tijdens de persconferentie werd ook nog verder in gegaan op de betekenis van het reproductiegetal (ook wel r-waarde genoemd) en hoe die berekend wordt.

Een reproductiegetal geeft aan hoeveel personen een besmet persoon besmet. ”Dat is afhankelijk van de biologische kenmerken van het virus zelf, maar ook van ons gedrag als mens.” Het basisreproductiegetal, de R0-waarde, voor covid-19 wordt geschat op ongeveer 3,28. “Dit betekent dat wanneer je alles vrijlaat 1 persoon gemiddeld 3,28 nieuwe personen gaat besmetten.”

Er bestaat echter ook nog zo iets als het effectief reproductiegetal of de Rt-waarde, aldus Van Gucht. “Dit getal wordt bepaald door de maatregelen die genomen worden om het virus in te dijken en ook door een toename van het aantal immune mensen naarmate het virus zich verspreid heeft in de populatie.” Die waarde evolueert continue in functie van de epidemie. “Een epidemie groeit als de Rt hoger is dan 1 want dan zal 1 persoon meerdere personen besmetten. Als de Rt kleiner is dan 1, dan krimpt de epidemie.”