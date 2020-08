Australian Open rekent in januari op 400.000 fans

Toernooidirecteur Craig Tiley verwacht dat er in januari zo’n 400.000 toeschouwers naar de Australian Open kunnen. “Voorlopig gaan we uit van dat scenario”, zegt hij. “We zullen vanaf 1 december een speciale bubbel creëren waarin spelers op elk moment welkom zijn. We denken zo’n 400.000 fans te kunnen verwelkomen, zowat de helft van dit jaar.”