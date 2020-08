Burgemeester Mechelen neemt vijf wagens in beslag: “Grens van het toelaatbare ver overschreden”

Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD) heeft dinsdag vijf wagen van zogenaamde ‘patsers’ in beslag laten nemen. De chauffeurs vielen op door herhaaldelijk negatief gedrag in het verkeer: hardrijden, het niet-respecteren van de fietszone en roekeloos rijgedrag. De volgende dagen en weken zullen nog meer voertuigen in beslag genomen worden.