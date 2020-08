Intrekking rijbewijs spookrijder Houthalen met 3 maanden verlengd

Houthalen-Helchteren -

In Hasselt heeft de politierechter de inhouding van het rijbewijs van de spookrijder die op 2 augustus dertien auto’s ramde in Houthalen-Helchteren met drie maanden verlengd. De 64-jarige dader uit Hechtel-Eksel was niet in de rechtbank aanwezig, maar ging via zijn advocaat akkoord.