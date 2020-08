Een nachtelijke brand in een Luiks woon-zorgcentrum heeft woensdag het leven gekost van een bewoner. De brandoorzaak is nog onbekend. Het parket heeft een onderzoek geopend.

De brand in woon-zorgcentrum ‘Résidence Aurore’ in de Rue Grétry in Luik ontstond omstreeks 4.30 uur in een kamer van een bewoner. In de inrichting op twee km van het stadscentrum verblijven zowat zestig ...