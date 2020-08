Lukaku verstoort tv-uitzending en doet bijnaam alle eer aan: “Romelu is overal, maar ECHT overal”

Romelu Lukaku bereidt zich met Inter voor op de halve finales van de Europa League, komende maandag in Duitsland. De Rode Duivel knalde de Nerazzurri met z’n 31ste doelpunt van het seizoen voorbij Bayer Leverkusen en voelt zich duidelijk in z’n sas. Zo erg zelfs dat hij op ludieke wijze een uitzending van Inter TV ‘videobombde’ door zijn bijnaam ‘Big Rom’ alle eer aan te doen.

“Romelu Lukaku is overal. En als we overal zeggen, bedoelen we ECHT overal”, aldus Inter.