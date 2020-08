Vrijwilligerswerk: chauffeurs gezocht

Leopoldsburg -

Het OCMW is op zoek naar vrijwilligers die als chauffeur instaan voor het ophalen en / of het thuisbrengen van ouderen, die overdag gebruik maken van het dagverzorgingscentrum De Kiosk, en /of een middagmaal komen eten in het dienstencentrum Den Tuinhoek. Het ophalen van deze ouderen gebeurt met een aangepaste minibus.Je staat in voor een ochtendrit ( 8.00 uur - +/- 10.00 uur) en /of voor twee middagritten (10.30 uur en 12.45 uur en /of voor een avondrit ( 16.00 uur tot +/- 17.30 uur)Deze ouderen wonen allemaal in Leopoldsburg.Je krijgt praktische en inhoudelijke ondersteuning .Wij zorgen voor je verzekering en een vrijwilligersvergoeding. Meer info: Ben Colaers Dienstencentrum Den Tuinhoek - De Wittelaan 4 - 3970 Leopoldsburg 011/34 92 10 - ben.colaers@ocmwleopoldsburg.be