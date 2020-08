Het olifantenleed in Thailand is fors gestegen. Steeds meer van deze dieren worden ingezet om toeristen te vermaken. Het entertainment met de olifanten zal in Thailand en andere Aziatische landen toenemen door de coronacrisis, vreest dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection (WAP).

WAP spreekt na onderzoek over alarmerende trends. De organisatie telde 3.837 olifanten in gevangenschap, verspreid over 357 olifantenkampen en -opvangplekken in Thailand, India, Laos, Cambodja, Nepal ...