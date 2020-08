Er sterven weer meer jongvolwassenen in het verkeer, meldt veiligheidsinstituut Vias. Vorig jaar lieten 98 personen tussen 18 en 24 jaar het leven bij een ongeval, tegenover 64 in 2018, een toename met 53 procent in één jaar. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en de kranten van Sudpresse woensdag.