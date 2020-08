Kaap overschreden in Brussel: mondmaskers nu toch verplicht

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de kaap van het weekgemiddelde van 50 gevallen per 100.000 inwoners overschreden. Uit de meest recente cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano blijkt woensdag dat in de periode van 2 tot 8 augustus per 100.000 inwoners gemiddeld 54,4 nieuwe gevallen van Covid-19 werden geregistreerd.

Een dag eerder ging het nog om 47,1 gevallen per 100.000. Van 2 tot 8 augustus werden in Brussel 663 nieuwe besmettingen vastgesteld, wat een stijging betekent met 242 gevallen in vergelijking met de voorgaande zeven dagen.

Als gevolg van het overschrijden van de grens van 50 gevallen per 100.000 inwoners zal op het hele Brusselse grondgebied een mondmaskerverplichting gelden. Andere maatregelen lijken niet meteen aan de orde, al kunnen gemeenten en burgemeesters individueel wel nog beslissen om strenger op te treden, klonk het eerder.

Virologen en epidemiologen zeiden dinsdag nog niet te begrijpen waarom Brussel wachtte met een mondmaskerverplichting tot het weekgemiddelde de grens overstijgt van 50 gevallen per 100.000 inwoners. Het gewest was nochtans al klaar om die verplichting in te voeren en de cijfers toonden al dagen aan dat het gewest de nieuwe hotspot van het virus is.