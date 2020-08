Ondernemers UNIZO Maaseik zamelen voor het vijfde jaar op rij geld in voor Trias Filipijnen

Maaseik - Voor het vijfde jaar op rij haalde UNIZO Maaseik ter gelegenheid van de Awards Celebration Night, een mooi bedrag op om Filipijnse ondernemers en onderneemsters te ondersteunen. UNIZO Maaseik zet met deze Award de Ondernemers van het Jaar in de spotlights. In Maaseik hebben ze dus niet alleen aandacht voor de lokale ondernemers, maar ook hun Filipijnse collega’s worden niet vergeten. Met de bijdrage van alle aanwezigen kon UNIZO Maaseik de mooie som van 750 euro aan Trias schenken! En dat doen ze nu dus ook.

De lokale ondernemersvereniging met voorzitter Cat’rina Vandersteegen rondde haar dertiende verkiezing van de Maaseiker Ondernemers van het Jaar af met de organisatie van de Awards Celebration Night. Naast een toost op het nieuwe jaar kregen de Maaseiker ondernemers te horen wie de winnaars waren van de ondernemersprijzen Het Bronzen Eikenblad en de publieksprijs.

Uit de drie genomineerden werden de winnaars geselecteerd. Daarvoor werd een negenkoppige jury ingeschakeld. Allen zijn ze actief in het lokale bedrijfsleven. Om de kandidaten te beoordelen werden thema’s zoals geschiedenis, missie, waarden, visie, doelstellingen, strategie en digitale transformatie van de ondernemers onder de loep genomen. Slagerij Houben - de moderne ambachtelijke slager die uitblinkt in kwaliteit, service en organisatie - ging met de hoofdprijs aan de haal. Bloemen Anthos - bekende groenspecialist in geuren en kleuren in Neeroeteren en sinds kort ook in de Maaseiker winkelstraat met een pop-up en een vernieuwend horecaconcept - mocht de publieksprijs in ontvangst nemen. Derde finalist was De Kiësklok, meesters in de ambachtelijke kazen in de binnenstad.

Trias helpt wereldwijd dromen waar te maken van ondernemende mensen

Ook dit jaar slaagden de Maaseikenaars er opnieuw in om geld in te zamelen voor hun ondernemende collega’s in de Filipijnen waar alle ondersteuning nu meer dan welkom is.

Na een bezoek aan ondernemende mensen in de Aziatische eilandengroep enkele jaren geleden was UNIZO Maaseik overtuigd van het werk van Trias en besloten de Belgische ondernemers hun Filipijnse collega’s jaarlijks te ondersteunen. Zeker nu kunnen de Filipino’s die ondersteuning gebruiken. Het coronavirus raasde net als bij ons over de Filipijnse eilanden en ook daar ging men in ‘lockdown’. De leden van de coöperaties waarmee Trias werkt, zagen hun afzetmarkt ineenstorten en ze verloren hun investeringen.

Toch ontstaan er ook mooie initiatieven en kijken vooral de jonge ondernemers hoopvol naar de toekomst. Zo deelden enkele ondernemende landbouwers van partnerorganisatie ACT melk uit aan kinderen en zorgverleners. Jongeren zetten ondanks beperkte internetverbinding waar mogelijk online-initiatieven op om elkaar te steunen en om contact te blijven houden. Hoewel velen onder hen hun inkomen in rook zagen opgaan, proberen ze inventief te zijn en nieuwe vaardigheden te leren. De hoop dat alles snel voorbij is, blijft groot.



Trias ngo is actief in veertien landen, verspreid over Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Door de ondersteuning en versterking van tientallen boerenorganisaties en ondernemersverenigingen bereikt Trias enkele miljoenen mensen. Samen met plaatselijke partners werkt Trias aan een betere dienstverlening en een actieve belangenverdediging van hun leden. Speciale aandacht gaat naar de participatie van vrouwen en jongeren. In België werkt Trias samen met 7 structurele partners, UNIZO is daar een van. Lees meer op www.trias.ngo.

Contact Trias:

Voor meer info contacteer Lisa Arys via lisa.arys@trias.ngo Trias ngo en Filipijnse ondernemers ondersteunen kan via BE45 7363 3333 3389.



UNIZO is de grootste ondernemersorganisatie van Vlaanderen en Brussel. De organisatie komt op voor de belangen van zelfstandige ondernemers. Daarnaast geeft ze info en advies en biedt UNIZO zelfstandige ondernemers een netwerk. Meer info op www.unizo.be en www.unizo.be/maaseik

(De foto is gemaakt in pré Covid-19 tijden).