De voetbalcompetitie in de lagere reeksen kan op 5 september onmogelijk van start gaan. Daarover zijn de voorzitters van de tien Limburgse clubs, die in tweede en derde amateurliga spelen, het unaniem eens. Voetbal Vlaanderen beslist eerstdaags over een mogelijk uitstel of niet. “Als het van mij afhangt: stel de hele competitie een jaar uit en laat enkel de jeugdploegen voetballen”, verrast voorzitter Luc Janssen van Sp.-Mopertingen.