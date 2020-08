Rennes dankt halvefinalisten Europa League en mag zich voor het eerst opmaken voor poules Champions League

Rennes mag volgend seizoen meteen deelnemen aan de poulefase van de Champions League. De Franse club maakt zijn debuut op het Kampioenenbal.

Rennes sloot het voortijdig stopgezette seizoen in de Ligue 1 als derde af, en zou dan normaal twee voorrondes moeten overleven. Maar het Franse team kon de voorbije dagen rekenen op gunstige resultaten in de kwartfinales van de Europa League, waardoor het ticket voor de CL-groepsfase binnen is.

De vier halvefinalisten van de Europa League (Inter, Manchester United, Sevilla en Shakhtar Donetsk) plaatsten zich immers via hun nationale competities al voor de volgende Champions League. Omdat op die manier het CL-ticket dat de winnaar van de Europa League krijgt, overbodig is, komt die plaats Rennes toe.

Paris SG en Marseille vertegenwoordigen Frankrijk volgende editie ook zeker op het Kampioenenbal.