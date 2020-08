Valentine Dumont scherpt eigen Belgisch record op 400m vrije slag aan

Valentine Dumont heeft dinsdag tijdens de Italiaanse kampioenschappen in Rome haar eigen Belgische record op de 400 meter vrije slag in groot bad verbroken. Dumont klokte 4:09.41 en deed zo beter dan de toptijd (4.10.72) die ze in mei vorig jaar in Antwerpen neerzette.

Het Belgisch record volstond niet voor de zege voor Dumont. De Italiaanse Giulia Salin zwom naar de winst in 4:07.70, voor Anna Egorova (4:07.78.). De Belgische werd nadien derde.

Het is de tweede maal dat Dumont op de afstand haar eigen Belgisch record scherper stelt. In juni 2018 zwom ze, ook al in Rome, een eerste keer naar de nationale beste tijd (4.11.12). Die verbeterde ze dan in mei 2019 weer in Antwerpen.