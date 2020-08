Van Ethias Arena tot basiliek: Limburgse cultuur kleurt rood tijdens internationale protestactie

Om aandacht te vragen voor de nijpende situatie van de culturele sector, kleuren in Limburg verschillende bekende gebouwen als de Tongerse basiliek, Alden Biesen en de Ethias Arena in Hasselt dinsdagavond rood. Door van 21.00 tot 23.55 uur rode lampen te ontsteken, geven poppodia en theaters aan dat het in de sector nu echt vijf voor twaalf is.