Houthalen-Helchteren -

De plassen waar u in Limburg gratis verkoeling kunt zoeken, worden steeds schaarser. De Lommelse Sahara is een no-gozone, de politie ontraadt zwemmen in Het Koet in Hasselt/Heusden-Zolder en nu mag u ook De Plas in Kelchterhoef aan het rijtje toevoegen.