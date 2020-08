Dauphiné wordt grote coronatest voor Tour: “Uiteindelijk is het straks net als bij Wimbledon of de Champions League”

Met de Dauphiné start woensdag voor de renners een belangrijke voorbereidingskoers voor de Tour de France. “Maar dit is ook een test van onze veiligheidsmaatregelen voor de Tour”, aldus Thierry Gouvenou van ASO.

“Twee weken voor de start van de Tour implementeert de Dauphiné de protocollen die door de UCI zijn ontwikkeld in overleg met de lokale autoriteiten”, doet Gouvenou uit de doeken. “Dinsdag is een laatste overleg gehouden met de teams om de veiligheidsmaatregelen toe te lichten.”

“Eigenlijk is het simpel”, vervolgt Gouvenou. “We creëren een bubbel voor de teams met een zeer kleine interactie met de media, de gasten en de fans. De busparking wordt afgesloten aan de start en finish, er komt een mixed zone voor de interviews. We zetten ook een limiet op het aantal personen dat toegang heeft tot de zone aan de finish. De fans worden niet toegelaten in de bevoorradingszone en er komen meer afvalzones voor de renners.”

Ook de podiumceremonie onderging heel wat wijzigingen. “Er komen geen podiumkussen, er is geen interactie tussen de renners en de verschillende sponsors, koerspartners, en lokale politici.”

Tot slot worden mondmaskers verplicht langsheen het parcours, ook voor het publiek als de lokale wetgeving dat toelaat. ASO kan dat laatste dus niet zelf verplichten, maar vraagt via sociale media wel met een ludieke boodschap aan het publiek om zich te gedragen en de richtlijnen te respecteren om de koers en renners te beschermen. “2020, dat is 2 meter afstand houden, 0 handtekeningen vragen, 2 belangrijke opdrachten: gebruik handgel en draag een masker tijdens de wedstrijd langs het parcours en 0 selfies.”

Foto: AFP

Mondmaskers

Tussendoor riep Tourbaas Christian Prudhomme wielerfans in Frankrijk nogmaals op om zich ‘corona proof’ op te stellen tijdens de Ronde van Frankrijk.

“Als je van de Tour en van de renners houdt, zul je een masker dragen op het moment dat je langs de kant van de weg staat als het peloton langs komt”, aldus Prudhomme bij Nice Matin. Selfies en handtekeningen zijn uit den boze. “Daar is het niet het jaar voor. De renners zullen vanaf een afstandje hallo zeggen. Uiteindelijk is het straks net als bij Wimbledon of rond de finale van de Champions League. Lionel Messi en Roger Federer geven op de ochtend van een wedstrijd ook geen handtekeningen. Maar als de pandemie is verdwenen, gaat de Tour terug naar wat het was.”