99 kids amuseren zich op eerste gemeentelijke sportkampen

Leopoldsburg -

De voorbije vakantieweek organiseerde de gemeentelijke sportdienst een eerste reeks met 3 sportkampen die in totaal 99 jongeren vermaakten. Kamp Zomerkriebels schreef 40 deelnemers die zich amuseerden met thema’s rond zomer en vakantie. In een andere bubbel liep Kamp Omni-outdoor met evenveel deelnemers dat voor een aantal activiteiten ook naar buiten trok. Voor de tieners was er dit jaar ook Kamp Generation M waarvoor 19 deelnemers inschreven. Zij zochten een dag avontuur op in Hasselt en overnachtten in de sporthal. Vrijdag werd afgesloten met een kajaktocht op het kanaal.