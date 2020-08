Nog nooit verlengde iemand die voor het eerst wereldkampioen werd zijn titel in het Crucible Theatre. Ook in 2020 bleef de vloek overeind: Judd Trump verloor dinsdagmiddag met 13-9 van Kyren Wilson.

Bevestigen één jaar na je eerste wereldtitel: om één of andere reden is het nog nooit iemand gelukt, sinds het WK snooker meer dan 40 jaar geleden zijn vaste stek kreeg in het Crucible Theatre in Sheffield ...