Rusland geeft eerste coronavaccin de naam “Spoetnik V”

Het coronavaccin dat Rusland dinsdag heeft laten registreren, zal “Spoetnik V” heten. Dat meldt de Russische staatstelevisie dinsdag. De naam is een verwijzing naar de Sovjet-satelliet Spoetnik, in 1957 de eerste satelliet die ooit in een baan om de Aarde werd gebracht.

De Russische president Vladimir Poetin heeft dinsdag verklaard dat Rusland een coronavaccin heeft laten registreren.

Kirill Dmitrijev, het hoofd van het Russische investeringsfonds dat de ontwikkeling van het vaccin mee heeft gefinancierd, had onlangs aan de Amerikaanse zender CNN de berichten over een Russisch vaccin nog omschreven als een “spoetnik-moment”. “De Amerikanen waren verrast toen ze het gepiep van de Spoetnik hoorden. Met dit vaccin is het net hetzelfde.”

Rusland zegt dat het vanuit twintig landen al bestellingen heeft gekregen voor in totaal “meer dan 1 miljard dosissen” van het vaccin. De start van de industriële productie wordt in september verwacht.