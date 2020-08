Halle Berry bewijst dat ze nog altijd zelfde figuur heeft als 18 jaar geleden

Zo’n achttien jaar geleden kwam Halle Berry in de Bondfilm Die another day uit het water in een oranje bikini. De ondertussen 53-jarige actrice heeft dat op Instagram nog eens overgedaan. Opvallend is dat haar lichaam er na achttien jaar nog altijd hetzelfde uitziet.

Het lijk alsof de tand des tijds geen vat heeft op Halle Berry. In 2002 speelde ze de rol van Giacinta ‘Jinx’ Johnson in de Bondfilm Die another day. Een van de meest iconische scènes is het moment dat ze uit de zee komt in een oranje bikini en een witte riem met daaraan een dolk. Zo’n achttien jaar later doet de 53-jarige actrice dat nog eens over, maar dan op Instagram.

Ze deelde zondag een foto op sociale media waarin ze op het strand te zien is in een gelijkaardige oranje bikini. Het lijkt erop alsof ze tussen 2002 en 2020 geen jaartje ouder is geworden. Nog steeds heeft ze een opvallend afgetrainde lijn. Dat heeft ze naar eigen te zeggen te danken aan de vele uurtjes die ze in de fitness en op het strand doorbrengt. Zo bereidde ze zich er de afgelopen maanden voor op haar rol in Bruised, een film over een MMA-vechter die ze ook zelf regisseert.