Bree - In plaats van workshops of uitstapjes naar pretparken, organiseert de Breese jeugddienst deze vakantie weekkampen in Bree zelf.

“Per week ontvangen we rond de 40 kinderen om te spelen, knutselen en ravotten”, vertelt Laura Cox van de jeugddienst. “Elke week komt een ander thema aan bod: we hadden al een ‘Tour de France’ en gingen op ‘Safari in Afrika’. Ook deze maand volgen nog meerdere kampen.”