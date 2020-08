Turkije wil gasexploitatie in Middellandse Zee uitbreiden, Griekenland vraagt spoedbijeenkomst EU

Griekenland vraagt dat de Europese Unie met spoed een topbijeenkomst over Turkije houdt, zo heeft het bureau van de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis gemeld. Turkije kondigde dinsdag aan dat het zijn exploratie van aardolie en -gas in een omstreden zone in het oosten van de Middellandse Zee zal uitbreiden.