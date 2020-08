Vermoedelijke dader van vluchtmisdrijf na ongeval in Balen wordt dinsdag verhoord en voorgeleid

In Turnhout wordt dinsdag de 25-jarige man verhoord die vermoedelijk achter het stuur zat bij het dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf van zondagavond in Balen. De man kwam zich maandag in gezelschap van een advocaat aanmelden bij de politie, nadat die hem kon identificeren op basis van onder meer achtergebleven brokstukken. Hij zal ook voor de onderzoeksrechter worden geleid.