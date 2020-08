Drie kwart van psychiaters wil euthanasie als optie bij psychisch lijden

De euthanisiewet die bepaalt dat patiënten die lijden aan een psychiatrische aandoening, onder bepaalde omstandigheden hun leven mogen beëindigen via euthanasie, staat de laatste jaren onder druk. In onderzoek van de End-of-life Care Research Group van de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent, dat dinsdag al in De Morgen werd gepubliceerd, geeft driekwart van de psychiaters aan dat ze voor het behoud zijn van euthanasie als wettelijke levenseindeoptie bij psychisch lijden.