Brussels Gewest is klaar voor invoering mondmaskerverplichting

Het Brussels Gewest is klaar om in de komende dagen de mondmaskerverplichting op het hele Brusselse grondgebied uit te rollen. Die verplichting komt er wanneer de kaap van het weekgemiddelde van 50 gevallen per 100.000 inwoners overschreden wordt. Vandaag, dinsdag, ligt dat cijfer op 47,1 gevallen per 100.000 en dus wordt verwacht dat de grens woensdag of donderdag overschreden wordt.