Bewaar jij al heel je leven ijs verkeerd in de diepvries?

De kans is bijzonder groot dat je een ijsbeker thuis in de diepvries rechtop zet, maar volgens de bekende ijsfabrikant Ben & Jerry’s is dat de verkeerde manier. Je moet de pot omgekeerd plaatsen om ijskristallen te voorkomen.

Als je de ijsbeker niet helemaal in een keer hebt opgegeten, is het je vast al opgevallen dat er bovenaan ijskristallen kunnen ontstaan. In het Engels noemen ze dat freezer burn en volgens de Amerikaanse ijsproducent Ben & Jerry’s maakt het van je ijs een “onsmakelijk zootje”.

“Na verloop van tijd verdampt ijs. Terwijl het vocht het ijs verlaat en het de krachten bundelt met de vochtige omgevingslucht, bevriest het weer op het oppervlak van het ijs, waardoor kristallen ontstaan”, legt het bedrijf uit op zijn website. “Wat je overhoudt is een brouwsel dat ijskoud, knapperig en nogal vies is.”

Maar wat kun je doen om het te voorkomen? De ijsbeker op zijn kop in de diepvries zetten blijkbaar. “Hierdoor druppelt het gesmolten ijs in het deksel, waardoor het minder kans krijgt om het nog koude deel te verpesten.” Maar er zijn nog andere manieren. Zo kun je plastic folie of bakpapier tussen de pot en het deksel stoppen, zet je de ijsbeker best helemaal achteraan de diepvries of eet je gewoon het ijs in één keer op.