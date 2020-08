Een man en een vrouw, allebei twintigers, zijn in de Amerikaanse staat Alabama aangeklaagd voor doodslag nadat hun zoontje (3) zondag dood was aangetroffen in hun auto. Hij was om het leven gekomen door de hitte.

Het was een voorbijganger die afgelopen zondag vaststelde hoe een jongetje in een auto zat die in de blakende zon stond in Hodges en niet meer bewoog of reageerde. De lokale politie en ambulanciers werden ...