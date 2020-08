Opnieuw hoge ozonconcentraties in de lucht, pas donderdag geleidelijk beter

Er zijn maandag opnieuw hoge ozonconcentraties in de lucht gemeten. De Europese informatiedrempel van 180 microgram per kubieke meter lucht werd op 22 plaatsen overschreden. Ook voor dinsdag verwacht de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel) dat de informatiedrempel zal worden overschreden in het noorden van het land. Pas donderdag zal de luchtkwaliteit geleidelijk weer verbeteren, aldus Ircel.

Maandag werd de Europese informatiedrempel overschreden op 22 meetplaatsen: achttien in Vlaanderen, een in Brussel en drie in Wallonië. In Vlaanderen was het hoogste gemeten uurgemiddelde ozonconcentratie ...