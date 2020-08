Te land, ter zee en in de lucht: politie zet grote middelen in om bezoekers te weren

Houthalen-Helchteren -

Het is politiezone Carma menens om elke bezoeker te weren van De Plas in Kelchterhoef. “We zetten een boot, meerdere quads en een drone in. Dat is nodig om een overzicht over het volledige domein te bewaren”, klinkt het bij Carma. Daarnaast zijn er nog vier agenten van een bewakingsfirma actief die mee patrouilleren. Ook de volgende dagen zal de politie er nog in groten getale aanwezig zijn. De surfclub en deelnemers aan de sportkampen krijgen wel nog toegang tot het domein.