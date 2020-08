Persoonlijke info van Reuzegommers gelekt op het internet

Alle privégegevens van verschillende leden van studentenvereniging Reuzegom staan vermeld op een internetforum dat vooral bezocht wordt door zogeheten ‘doxers’. Naast hun gegevens staan ook de namen, telefoonnummers en e-mailadressen vermeld van hun ouders, en in sommige gevallen ook de hobby’s die ze erop nahouden. Achttien leden van de studentenvereniging werden vorige week naar de raadkamer verwezen voor hun rol in de dood van de ingenieursstudent Sanda Dia in december 2018.