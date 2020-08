“Sommigen binnen de paleismuren deden er alles aan om Meghan Markle te breken”

Finding freedom, het boek over het vertrek van prins Harry en Meghan Markle uit de koninklijke familie, ligt eindelijk in de winkelrekken. En dus komen er ook steeds meer opvallende verhalen bovendrijven. Zo zou Meghan hevige tegenstand ondervonden hebben van zowel buiten als binnen de paleismuren, zegt auteur Omid Scobie in een interview met The Independent.

Er wordt al weken over geschreven en hier en daar fragmenten losgelaten, maar Finding freedom ligt nu eindelijk echt in de boekhandel. Royaltywatchers Carolyn Durand en Omid Scobie interviewden zowat honderd mensen uit de entourage van prins Harry en Meghan Markle nadat het koppel in januari had aangekondigd dat het niet langer deel wou uitmaken van de Britse koninklijke familie.

In een interview met de Britse krant The Independent benadrukt Scobie dat hun afscheid er helemaal niet gekomen is op vraag van Meghan. “Het is oneerlijk dat Meghan ervan wordt beschuldigd dat ze Harry heeft overtuigd om de koninklijke familie te verlaten. Iedereen die Harry kent, weet dat hij altijd heeft geworsteld met de rol die hem werd opgelegd. Meghan was net bereid om alles te laten vallen om haar rol binnen de familie op te nemen. Het zegt vooral veel over hoe we over vrouwen praten dat zij de schuld krijgt van alles.”

Pijnlijk afscheid

Maar dat wil niet zeggen dat er geen fouten werden gemaakt. “Iedereen heeft boter op zijn hoofd in dit verhaal. Hun besluit om afscheid te nemen, heeft heel wat pijn veroorzaakt. Vooral William voelde zich geschoffeerd, dat verklaart ook waarom hij zo koel deed tegen zijn broer en schoonzus tijdens de Commonwealth Service, hun laatste officiële verplichting in maart. Maar ze lijken zich nu verzoend te hebben.”

De twee royaltywatchers maken ook komaf met heel wat geruchten als zou Meghan voor haar huwelijk een andere tiara hebben geëist en met Kate Middleton ruzie hebben gemaakt over de kleding van de bruidsmeisjes. “Het verbaasde ons keer op keer hoe erg de echte verhalen verschilden van diegene die in de tabloids verschenen. Misschien had iemand binnen Buckingham Palace beter eens de telefoon genomen en naar de krantenredacties gebeld. Het feit dat ze op niets wilden reageren, heeft het volgens ons nog veel erger gemaakt en onherroepelijk schade toegebracht aan het imago van Meghan.”

Jaloezie en competitiviteit

Opvallend is dat Durand en Scobie niet enkel verwijzen naar de negatieve berichtgeving in de pers, maar ronduit stellen dat ook mensen binnen de paleismuren hun duit in het zakje hebben gedaan om Meghan in een kwaad daglicht te stellen. “Elk huishouden binnen de koninklijke familie heeft zijn eigen staf en volgens wat we hebben gehoord is er heel wat jaloezie en competitiviteit om de populairste te willen zijn”, zegt Scobie.

“Hoewel de intrede van Meghan spannend was en voor meer diversiteit zorgde, kregen sommige huishoudens het gevoel dat ze daarmee moesten concurreren”, klinkt het nog. “Meghan is het slachtoffer geworden van dat systeem. Er waren duidelijk verborgen agenda’s van mensen die haar gewoon niet leuk vonden, of dat nu kwam omdat ze Amerikaans is, een vrouw van kleur of een actrice, dat weet ik niet. Wel is zonneklaar dat sommigen voor niets terugdeinsden om haar te proberen breken.”