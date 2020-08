Eeuwenoude Toscaanse wijnraampjes maken comeback

Wie ooit al door de straatjes kuierde van Firenze heeft vast al de traditionele wijnraampjes opgemerkt. Op die manier kon eeuwen geleden tijdens de pest drank en spijs verkocht worden zonder rechtstreeks contact. Ideaal in tijden van social distancing en dus zijn ze aan een comeback toe.

Firenze werd in 1634, net zoals heel wat andere Europese steden, zwaar getroffen door de pest. Om met de uiterst besmettelijke ziekte om te kunnen gaan en tegelijk wijn te blijven serveren, werden de wijnraampjes in het leven geroepen. Op die manier bleef er altijd een muur tussen de verkoper en de klant en was de kans op besmetting geringer. Fast forward naar 2020 en het coronavirus en je begrijpt dat de raampjes aan een comeback bezig zijn.

De Associazione Buchette del Vino, die in 2015 werd opgericht, zou ondertussen al zo’n 250 dergelijke wijnraampjes in kaart hebben gebracht, waarvan zo’n honderd in Firenze. “De wijnraampjes verdwenen met de tijd en veel houten exemplaren overleefden de overstromingen van 1966 niet”, zegt Matteo Faglia van de vereniging in een reactie aan Insider. “We zijn nu van plan om aan elk raampje een bord aan te brengen omdat mensen de neiging hebben ze meer te respecteren als ze begrijpen wat ze zijn en wat hun geschiedenis is.”

IJsjes en cocktails

Maar beetje bij beetje keren ze ook terug, zegt Faglia. “Voor Covid-19 toesloeg was er maar eentje meer actief. Nu hebben we al weet van zeker vier exemplaren.” Maar dat betekent niet dat er enkel wijn wordt aangeboden. Het raampje in de Via dell’Isola delle Stinche in Firenze verkoopt bijvoorbeeld koffie en ijsjes. “Twee in de buurt daarvan, aan de Piazza Peruzzi en Piazza Santo Spirito, worden wel weer gebruikt voor hun oorspronkelijke doel.” Al kregen ook die een hedendaagse twist en worden er cocktails en Aperol Spritz geserveerd.