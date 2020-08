Schotse regering overweegt competitie stop te zetten nadat Celtic-Belg Boli Bolingoli de quarantaineregels zwaar met de voeten treedt

Onze landgenoot Boli Bolingoli is momenteel persona non grata in Schotland nadat bekendraakte dat hij de strenge quarantaineregels voor de hervatting van het voetbal in de hoogste klasse zwaar met de voeten getreden heeft door stiekem een uitstapje naar Spanje te maken. Humza Yousaf, de Schotse minister van Justitie, noemt het gedrag van de ex-speler van Club Brugge “ronduit inacceptabel”. De regering dreigt de competitie te laten stilleggen.

De krant The Scottish Sun kwam vanochtend met nieuws dat insloeg als een bom. Terwijl de Schotse voetbalcompetitie slechts hervat mocht worden onder de meest strikte quarantainemaatregelen, zou Boli Bolingoli vorige week naar Spanje gevlogen zijn. Dat is niet alleen een overtreding van de maatregelen, Spanje is op dit moment ook een land met een verhoogd risico op corona. De Belgische linksback zou dat gedaan hebben zonder zijn club Celtic op de hoogte te brengen en zonder daarna in isolatie te gaan, om vervolgens afgelopen weekend doodleuk mee te spelen tegen Kilmarnock.

“Ik heb een enorme fout gemaakt. Ik wil mijn excuses aanbieden aan mijn manager, mijn ploegmaats, de fans, iedereen bij Celtic en zovele anderen omdat ik hen zo teleurgesteld heb. Ik heb een enorme inschattingsfout gemaakt, en besef dat ik nu moet leven met de gevolgen”, noteerde de krant uit de mond van Bolingoli, die gelukkig wel negatief testte op corona.

Bij Celtic is iedereen naar verluidt woest. Een woordvoerder bevestigde al dat er een onderzoek en “gepaste sancties” zullen komen voor Bolingoli. Maar de gevolgen zouden wel eens verstrekkender kunnen zijn. Zo kondigde de Schotse regering aan dat het zal samenzitten om te bekijken of de competitie niet weer stilgelegd moet worden nadat er eerder ook al andere incidenten waren met spelers die de maatregels niet al te nauw namen. Op Twitter noemde Humza Yousaf, de Schotse minister van Justitie, het gedrag van de ex-speler van Club Brugge alvast “ronduit inacceptabel”.