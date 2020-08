Taiwan schreeuwt noodkreet: “China kan van ons volgende Hongkong maken”

De Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken Joseph Wu waarschuwt de VS voor de toenemende druk van China. Het leven in Taiwan is steeds moeilijker “nu China Taiwan onder druk blijft zetten om zijn politieke voorwaarden te aanvaarden, voorwaarden die van Taiwan de volgende Hongkong zullen maken”, aldus Wu aan de Amerikaanse minister van Volksgezondheid, Alex Azar, die op bezoek is in het land.