Truiense ‘Temptation island’-verleidster in elkaar geslagen in eigen woning

Sint-Truiden - De Limburgse Temptation island-verleidster Yasmine is afgelopen weekend in elkaar geslagen door een man in haar eigen woning toen ze hem vroeg die te verlaten. Dat schrijft ze op Instagram. “Ik heb een nieuwe neuscorrectie nodig, en laat me zwijgen over de rest van mijn gezicht.”

Wie Yasmine Pierards kent, is vermoedelijk een kijker van Temptation Island en Ex on the beach. In beide realityprogramma’s dook ze al op, en op Instagram toont ze graag dat ze een feestbeest is. Maar afgelopen weekend liep een feestje zwaar uit de hand.

“Gisteravond (zondag, nvdr) ben ik na een domme kleine afterparty in mijn appartement in elkaar geslagen omdat ik iedereen naar huis stuurde en één persoon niet naar huis wou”, schrijft Pierards op Instagram. Ze zegt niet van plan geweest te zijn om het te posten, maar wil iedereen naar eigen zeggen waarschuwen voor “zulke duivelse mensen”. “Een man die een vrouw op die manier in elkaar kan slaan, is geen man en zal nooit een man worden.”

De identiteit van de dader houdt ze voor zich, maar ze belooft dat verdere stappen genomen zullen worden. Daarnaast raadt ze iedereen aan “niet zo dom en naïef te zijn” als haar en “niet zomaar iedereen te vertrouwen”. “Mijn neus is trouwens gebroken, dus binnenkort heb ik een nieuwe neuscorrectie nodig. En laat me zwijgen over de rest van mijn gezicht.”