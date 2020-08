NBA. LA Lakers winnen dankzij driepunter in slotseconde

Na drie opeenvolgende nederlagen hebben de Los Angeles Lakers opnieuw van een overwinning kunnen proeven. Het Californische sterrenteam versloeg de Denver Nuggets met 124-121. Kyle Kuzma kroonde zich tot matchwinnaar. Met nog minder dan een seconde op de klok scoorde hij een beslissende driepunter.

LeBron James werd met 29 punten (en 12 rebounds) topschutter van de partij. De Lakers zijn al langer zeker van de eerste plaats in de Western Conference. Ook Denver, derde in het westen, heeft het ticket voor de play-offs al op zak.

Met het duel tussen Milwaukee en kampioen Toronto, eerste en tweede in de Eastern Conference, stond maandagavond nog een topper op het programma in de NBA-bubbel in Orlando. De Raptors versloegen de Bucks met 114-106. Chris Boucher leidde de Canadezen met 25 punten, een persoonlijk record, naar de overwinning.

Beide teams misten wel een rist sterkhouders. Zo ontbrak de Griekse ster Giannis Antetokounmpo bij Milwaukee, Toronto deed het zonder Kyle Lowry, Serge Ibaka en Fred VanVleet.

Phoenix won onder aanvoering van Devin Booker (35 ptn) met 128-101 van Oklahoma City en blijft voorlopig ongeslagen in Orlando. De Suns behaalden al zes zeges op rij sinds de hervatting van de competitie. Daardoor blijven ze in de running voor een plaats in de play-offs.