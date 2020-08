Econoom Geert Noels pleit voor ‘Operatie Openlucht’: “Gedaan met onnodig pijn doen”

Econoom Geert Noels pleit ervoor om te werken aan een ‘Operatie Openlucht.’ “Waarom kunnen we met mondmaskers op een volle trein zitten, maar in de buitenlucht niet naar een sportwedstrijd gaan kijken?”

“We moeten niet doen alsof het virus niet bestaat. Maar er is zoveel dat we wel kunnen doen, dat nu niet toegelaten is”, zegt Noels. Daarmee bedoelt hij dat er volgens hem heel wat evenementen in openlucht zouden kunnen georganiseerd worden, die nu niet toegelaten zijn. “We kunnen wel allemaal op een volle trein zitten. Maar in de buitenlucht, met voldoende afstand tussen, kunnen we niet naar een sportwedstrijd of openluchttheater gaan kijken? Ik kan er niet aan uit. Het moet afgelopen zijn met dat onnodig pijn doen”, verduidelijkt hij. “Het wordt tijd dat we ons gezond verstand beginnen gebruiken.”

Die strikte limieten op het aantal aanwezigen op zulke evenementen zijn volgens hem dan ook niet nodig. “Zolang er voldoende afstand gehouden wordt, en indien nodig met mondmaskers, kan er zoveel georganiseerd worden. Waarom moeten we die sectoren zo kwellen? Men kan zeggen dat de cultuur- en evenementensector elke dag klaagt, maar dit zijn mensen die echt het mes op de keel hebben”, zegt Noels.

Ook sportwedstrijden moeten volgens hem opnieuw kunnen. “De profs zullen zich er wel uit redden. Maar wat met bijvoorbeeld jeugdtoernooien. Waarom kunnen die niet georganiseerd worden? En waarom geen Ten Miles in Antwerpen of andere sportevenementen? Hou je aan de essentiële regels en dan kan je zoveel.”

Corona: we hebben "operatie open lucht" nodig: veel meer buiten organiseren. Besmettingen in open lucht zijn zeer beperkt. Scholen, horeca, events => er is zoveel dat kan, en dat we nu nodeloos niet toelaten. — Geert Noels (@GeertNoels) August 10, 2020

Scholen

Hetzelfde geldt voor de scholen, vindt Noels. “Opnieuw digitaal lesgeven? Dat idee is volledig van de pot gerukt. Dat gaat een enorme impact hebben. Voor sommigen gaat het lukken, maar velen zullen eindigen met een leerachterstand. Zo gaan we een verloren generatie creëren.” Dat openlucht-principe is volgens hem dan ook toepasbaar op de scholen. “Geef buiten les of zet desnoods alle ramen open zodat er voldoende ventilatie is. Dat kan nog zeker tot half oktober. En als het weer slechter wordt, zien we wel hoe ver we geraken. Laat ons hier alvast mee starten.”