Waarom op sociale media zoveel oranje kruisen met ‘Sound of silence’ te zien zijn

Er was maandag bijna niet naast te kijken. De eventsector lanceerde om vijf over twaalf de socialemediacampagne #soundofsilence (of #sos), om nog maar eens aan de alarmbel te trekken. Duizenden profiel- en omslagfoto’s – ook van bekende artiesten – werden aangepast, Instagramposts werden gedeeld en tweets werden geliket. Allemaal gekenmerkt door een oranje kruis.