Voorraad mondmaskers verdubbelt deze week

Deze week komt in de haven van Antwerpen een monsterbestelling toe van bijna 31,4 miljoen chirur­gische mondmaskers die de federale regering heeft besteld. Daarmee verdubbelt de strategische stock van chirurgische maskers van ons land, zo schrijft De Tijd dinsdag.

Dankzij de nieuwe Chinese levering, die normaal zondag in de Antwerpse haven aankomt, zullen op federaal niveau bijna 62 miljoen chirurgische maskers in voorraad zijn. “Dat komt bovenop de reserves van de eerste lijn, zoals in de ziekenhuizen, artsenpraktijken en de woon-zorgcentra”, benadrukt bevoegd minister Philippe De Backer (Open VLD).

Het is de bedoeling midden september met de nog lopende bestellingen uit te komen op meer dan 162 miljoen chirurgische maskers, laat De Backer weten.